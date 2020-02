Matteo Berrettini ha vissuto un inizio di 2020 non certo facile, a causa di problemi fisici che lo stanno letteralmente tormentando. Il tennista italiano ha infatti giocato solo agli Australian Open, con risultati non certo esaltanti, dovuti anche ad un problema ai muscoli addominali che non sembra dargli tregua. Berrettini dovrebbe infatti saltare anche l’incontro di Coppa Davis che l’Italia giocherà contro la Corea del Sud a Cagliari nel prossimo weekend, ma in vista di Indian Wells il nostro Matteo dovrebbe tornare in campo.

Queste le ultime indiscrezioni in merito alle condizioni di Berrettini. Il tennista si starebbe preparando a dovere per il rientro sul cemento americano, una superficie sulla quale Matteo si trova molto bene. Dunque ad Indian Wells potremmo vederlo in campo, resta da capire quale sarà il grado di forma di Berrettini dopo il lungo stop forzato.

Valuta questo articolo