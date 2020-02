Tra sogno (poco) e realtà (tanta), Oreste Vigorito si era davvero messo in testa di portare Zlatan Ibrahimovic a Benevento, chiedendo anche il contatto a Inzaghi e al ds Foggia.

Una richiesta folle per l’allenatore e il dirigente giallorosso, rimasti spiazzati dall’obiettivo del proprio presidente. Proprio quest’ultimo ha svelato il curioso retroscena ai microfoni di Sky Sport, raccontando tutto senza remore: “volevo un attaccante e chiesi ad Inzaghi e Pasquale Foggia se avessero ancora rapporti con lui. Rimasero sorpresi e mi chiesero se stessi facendo sul serio. Risposi di sì, che Zlatan giocava a calcio e che non lo avrei messo a fare le pizze. Poi Pippo mi ha detto che non sarebbe mai venuto da noi, in quanto parliamo di un campione che vuole un mondo che giri tutto intorno a lui. Convincere Sagna, però, non fu molto più semplice“.

