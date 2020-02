Ieri, in un clima di festa, Benetti ha varato a Livorno FB273, superyacht custom di 70 metri, simbolo dell’eccellenza di cui Benetti da sempre si fregia. Di proprietà di un Armatore esperto, lo yacht è realizzato con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, presenta 6 ponti e il suo design, estremamente caratterizzante, esalta la funzionalità degli spazi e le performance.Le linee eleganti degli esterni sono state realizzate dai designer Benetti; gli interni sono stati sviluppati da Laura Pomponie dal suo design Team.La costruzione è stata seguita, per conto dell’Armatore, dalla Società Bureau Veritas Solutions M&O.

Tra le tante particolarità di questo superyacht, salta subito agli occhi l’area di poppa con una piscina a geometria variabileche, grazie ad un particolare sistema di movimentazione, per la prima volta realizzato su uno yacht Benetti, consente di variare l’altezza del fondo, adattandola a adulti e bambini. Il fondo della piscina, quando totalmente alzato, diviene parte integrante del Main Deck e il Beach Club si apre con due terrazze laterali sull’acqua.

Il Main Deck ha spazi molto generosi sia all’interno sia all’esterno, con ampie zone prendisole. Da poppa, ad un luminoso salone con finestrature a tutta altezza, arredato con divani e sedute, segue una dining room con balcone sul lato di dritta che amplifica la sensazione di contatto con il mare e annulla il confine tra interno ed esterno. Nel Lower Deck, gli ospiti alloggiano in 6 cabine doppie a centro nave. Nella zona di prora si trovano gli ambienti per l’equipaggio.

L’Upper Deck è il ponte dedicato interamente alla zona armatoriale a cui si può accedere sia dall’esterno sia dall’imponente scala interna. A prua, la cabina privata di oltre 120 mq con vista a 180 gradi sull’orizzontesi compone di un bagno con doccia e sauna, di una cabina armadio per lui e per lei, e di una zona notte. In questo ambiente grande e luminoso, ai lati del letto si trovano il vanity e l’angolo colazione. La zona è arricchita anche da un salottino privato che affaccia sulla maestosa prua, a pertinenza esclusiva dell’Armatore, arredato con loose furniture. La prua estrema è dotata di un’area riservata altouch and go per l’elicottero.

Sullo stesso ponte dedicato all’Armatore, da poppa verso prua si trovano una zona lounge esterna con divani e prendisole,il salotto interno e un’area living dotata di un sistema Home Theatre. L’ufficio, con una grande parete di vetro monolitico, si affaccia sugli ambienti interni ed è connesso alla grande lobby con balcone privato. Sul lato sinistro, la palestra con una sala massaggi. Il Sun Deckè caratterizzato da un’ampia zona dedicata al dining en plein air, collegata ad una veranda interna da una porta scorrevole. A prua, la cabina del comandante è adiacente alla plancia. L’ultimo ponte, lo Sky Deck,è completamente aperto con una Jacuzzi prendisole e divani lounge che permettono di godere della vista del mare da una posizione privilegiata. FB273 è dotata di una coppia di motori Caterpillar da 2.400 cavalli ciascuno che consentono una velocità di punta di 17 nodi e garantiscono un’autonomia di 5.000 miglia nautiche alla velocità di crociera di 12 nodi.

Lunghezza f.t./ Length overall 70 m 229’6’’ ft Larghezza max / Beam max 10,60 m 35’ ft Immersione massima / Draft max 3 m 9’84’’ ft Scafo e Sovrastruttura / Hull and Superstructrure Acciaio e alluminio Dislocamento a pieno carico / Full Load Displacement 1.245 t Capacità casse combustibile / Fuel tank capacity 132.000 l 34,870 US gals Capacità cassa acqua / Fresh water capacity 21.500 l 5,680 US gals Cabine armatore e ospiti / Owner & Guest cabins 7 cabins Cabine equipaggio / Crew cabins 11 cabins Motori principali / Main engines 2 x CAT 3512HD of 2.400 HPeach Generatori / Generators 3 x CAT C7.1 of 150KWe each 1 x CAT C 7.1 of 118 KWe Elica di prua / Bow thruster 200KW Stabilizzatori/ Stabilizers Naiad Dynamics Velocità massima / Max speed 17 nodi 17 knots Autonomia a 12 nodi / Range @ 12 kn 5.000 Nm 5,000 Nm Classifica / Classification Lloyd’s Register (LY3 compliant) Costruttore / Builder Azimut | Benetti Spa div Benetti Architettura Navale / Naval Architecture Azimut | Benetti Spa Designer interni / Interior designer Benetti Style Department/Laura Pomponi Concept + Designer esterni / Concept + Exterior designer Benetti Style Department

