Doppio anticipo da leccarsi i baffi per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, in campo la capolista Virtus Bologna e l’Olimpia Milano, entrambe vittoriose rispettivamente contro Pesaro e Brindisi. La squadra di Djordjevic non sbaglia nel confronto con il fanalino di coda, imponendosi d’autorità con il risultato di 106-89, piazzando così la diciottesima vittoria in stagione.

Più complicato il successo dell’Olimpia Milano, che suda le proverbiali sette camicie per avere ragione della Happy Casa Brindisi. Decisivo il terzo quarto per gli uomini di Messina, che ribaltano il risultato e lo difendono fino alla sirena, vincendo con il risultato di 74-77.

