Dopo 51 anni, il pubblico di Napoli torna ad ammirare dal vivo la Nazionale Italiana di basket. Gli azzurri giocano al PalaBarbuto la prima gara di qualificazione ad Euro 2021, pur avendo già in tasca il pass europeo in quanto Paese ospitante. L’occasione è ghiotta per giocare senza pressione e dare minutaggio ai giovani e alle seconde linee, complice l’assenza dei cestisti di NBA ed Eurolega per la concomitanza di calendario che danneggia fortemente qualità e spettacolo.

L’Italia ottiene comunque il primo successo battendo 83-64 la Russia. Match dominato dagli azzurri trascinati dai 19 punti di Ricci e dalla doppia doppia di Spissu (10 punti e 10 assist). Buona prova per Vitali (15), ma soprattutto da sottolineare i 3 punti di Spagnolo e Bortolani, due giovani talenti che si sono affacciati per la prima volta alla Nazionale maggiore.

