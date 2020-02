Dopo la bella vittoria di Napoli, il clima in casa Italbasket è sereno. La convincente partita contro la Russia si è trasformata in carburante per affrontare, domani a Tallinn, l’Estonia (ore 19.00 locali, 18.00 italiane in diretta su Sky Sport HD). Dopo l’allenamento di ieri sera alla Saku Suurhall (10.000 posti, atteso il sold-out), gli Azzurri saranno di nuovo sul parquet questa sera per preparare la sfida ai padroni di casa.

Nessuna scelta da effettuare questa volta per il CT Meo Sacchetti, che ha a disposizione 12 giocatori: gli 11 di Napoli più Francesco Candussi. Il centro di Verona, che domani farà il suo esordio in Nazionale maggiore, sarà il settimo debuttante in questa prima “finestra” di qualificazione all’EuroBasket 2021 (Akele, Bortolani, Ruzzier, Spagnolo, Spissu, Tambone gli altri).

Così il CT Sacchetti: “abbiamo ancora voglia di giocare bene e vincere. Non dobbiamo assolutamente mollare la presa e rilassarci solo perché abbiamo vinto la gara di Napoli contro la Russia. Quello è stato un punto di partenza e non di arrivo anche perché la squadra è giovane e deve ancora migliorare. Ribadisco quanto già detto, ovvero che questa non è una Nazionale sperimentale. I ragazzi che abbiamo hanno qualità e determinazione e devono guadagnarsi credibilità e rispetto scendendo in campo soprattutto con l’atteggiamento giusto. Giocare fuori casa non è mai facile e serve un supplemento di personalità. Non dimentichiamo inoltre che l’Estonia è in cerca del pass per l’Europeo e vorrà bissare la bella vittoria di domenica contro la Macedonia del Nord. Conosciamo diversi giocatori estoni perché militano nei nostri campionati e l’ultima cosa che dobbiamo fare è sottovalutarli”.

Valuta questo articolo