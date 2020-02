Seconda partita e secondo successo per l’Italia nel proprio girone di qualificazione agli Europei 2021, la squadra del ct Sacchetti non lascia scampo in trasferta all’Estonia, superandola con il risultato di 81-87.

Dopo il successo con la Russia arrivato a Napoli, gli azzurri centrano il bis a Tallinn, volando in testa al Gruppo B. Una vittoria arrivata in rimonta per l’Italia, sotto di sei punti all’intervallo ma riuscita a ribaltare tutto nella ripresa, grazie a due quarti giocati in maniera ottimale. Vitali il miglior realizzatore azzurro, grazie ai 22 punti messi a referto oltre a 7 rimbalzi e 9 assist.

