Andrea De Nicolao e Stefano Tonut sono stati autorizzati a lasciare il raduno di Napoli. Il primo per la riacutizzazione di un problema al ginocchio, il secondo per il riacutizzarsi di un problema muscolare. Gli atleti dovranno osservare 10 giorni di inattività agonistica. Rimangono dunque 14 i giocatori a disposizione del CT Meo Sacchetti.

Dopo 51 anni, la Nazionale di basket torna a Napoli e il palazzetto va verso il sold-out. I biglietti per assistere alla partita sono ancora disponibili in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket, online sul sito Vivaticket.it e saranno acquistabili anche nella giornata di giovedì 20 febbraio presso le biglietterie del PalaBarbuto a partire dalle ore 17.30. Venerdì 21 febbraio la squadra partirà per Tallinn, dove il 23 febbraio giocherà contro l’Estonia (ore 18.00 in Italia, diretta Sky Sport HD). La Conferenza stampa di presentazione della gara contro la Russia si terrà domani, 19 febbraio (ore 15.30), presso la Sala Posillipo B dell’Eurostars Hotel Excelsior di Napoli (via Partenope 48).

I 14 convocati

Nicola Akele (1995, 200, A, Vanoli Cremona)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella)

Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona)

Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)

Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona)

Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid – Spagna)

Marco Spissu (1995, 185, P, Banco di Sardegna Sassari)

Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro)

Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari)

