Nel ricordo di Kobe Bryant domani pomeriggio la Nazionale abbraccerà la città di Napoli, che giovedì ospiterà al PalaBarbuto la sfida tra Italia e Russia (ore 20.30, diretta SkySportHD), primo impegno del FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers.

Gli Azzurri, insieme al Presidente Giovanni Petrucci, a coach Meo Sacchetti e allo staff tecnico faranno visita intorno alle 15.30 al playground di Via Francesco dell’Erba, a Montedonzelli, per tutti da qualche settimana più semplicemente il “Kobe Memorial Park“. Il campetto è stato recentemente ristrutturato per iniziativa di una serie di associazioni locali ed è stato dedicato alla memoria di Kobe Bryant. All’incontro sarà presente anche il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Sarà l’ennesima occasione per ricordare la leggenda dei Los Angeles Lakers prematuramente scomparsa e un primo contatto tra la squadra di coach Sacchetti e la città di Napoli, che torna ad ospitare una partita della Nazionale dopo 51 anni. Per circa un’ora gli Azzurri saranno a disposizione per autografi e foto con appassionati di basket e tifosi, prevista anche un’esibizione di Basket integrato che vedrà in campo anche qualche Azzurro. Completato l’abbraccio alla città di Napoli, la Nazionale raggiungerà il PalaBarbuto per l’allenamento pomeridiano.

L’appuntamento è per domani alle ore 15.30 in Via Francesco dell’Erba, a Montedonzelli, per trascorrere un’ora piena di colori: l’Azzurro di Napoli e della Nazionale e il gialloviola che ha contrassegnato la carriera dell’indimenticabile Kobe Bryant.

