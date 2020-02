Il cuore degli Azzurri, la passione dei 4.000 del PalaBarbuto. Con una prestazione maiuscola, di carattere e di talento, la squadra del CT Meo Sacchetti centra una vittoria tanto bella quanto cercata in ogni singolo possesso. Russia battuta 83-64, con i tanti esordienti in campo (6) che hanno dato un contributo determinante a un successo rotondo e meritato. Sugli scudi Giampaolo Ricci, miglior marcatore con 19 punti, in doppia cifra anche Michele Vitali (15), Marco Spissu (10 punti e 10 assist) e Simone Fontecchio (10 punti e 7 rimbalzi).

Le parole del CT Sacchetti: “volevo vedere la faccia tosta, il modo di stare in campo, di questi giocatori. Hanno dimostrato tanto. Una partita non è niente, non facciamo voli pindarici. Ma hanno dimostrato di avere personalità. Questo è importante“.

Così Michele Vitali: “è già un onore pazzesco far parte della Nazionale. Figuriamoci fare il Capitano. Grande serata. Mi è piaciuto soprattutto l’atteggiamento positivo e la fiducia che ogni giocatore ha risposto nel compagno. Siamo contenti“.

Questa mattina la Nazionale volerà a Tallinn, dove domenica 23 febbraio affronterà l’Estonia, (ore 18.00 in Italia, diretta su Sky Sport HD), che in contemporanea ha sconfitto in trasferta la Macedonia del Nord (72-81). Lo staff tecnico Azzurro ha deciso di affrontare la trasferta con 12 giocatori, autorizzando Leonardo Totè e Andrea Mezzanotte a lasciare il raduno di Napoli nella mattinata di venerdì 21 febbraio mentre la squadra sarà in viaggio verso Tallinn.

