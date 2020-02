Un tiro fuori area lungo un weekend è quello che DAZN metterà a segno per i più grandi appassionati di sport, e in particolare di basket. La piattaforma di streaming, infatti, trasmetterà in diretta e in esclusiva le semifinali e la finale della FIBA Intercontinental Cup di Basket in programma dal 7 al 9 febbraio (Seguila su DAZN).

Tutto pronto per domani, in diretta da Tenerife, vedremo le quattro squadre partecipanti al torneo cercare di portare a casa la prestigiosa coppa. L’Italia sarà rappresentata dalla Virtus Bologna che, guidata da Aleksandar Djordjevic, cercherà di mettere in campo la stessa determinazione che ha permesso alla squadra di vincere l’ultima Basketball Champions League e di aggiudicarsi un biglietto di sola andata per Tenerife.

Le altre tre squadre a contendersi il titolo saranno l’Iberostar Tenerife, in quanto club ospitante, il San Lorenzo de Almagro, vincitore della Liga de las America, e i Rio Grande Valley Vipers, campioni dell’ultima G League.

Per la manifestazione DAZN schiererà un team di commento davvero unico composto da Roberto Gotta e Matteo Gandini che offriranno le emozioni di una telecronaca arricchita dalla loro esperienza e da interessanti angolazioni.

A seguire il dettaglio degli appuntamenti in programma su DAZN:

07/02/2020 ore 19:30 Virtus Bologna v San Lorenzo

07/02/2020 ore 22:00 Iberostar Tenerife v Rio Grande Valley Vipers

09/02/2020 ore 20:00 Finale

Valuta questo articolo