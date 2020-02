Visti i lunghi infortuni di Suarez e Dembelè e i tanti impegni da affrontare in vista del finale di stagione, il Barcellona ha chiesto ed ottenuto dalla Liga la possibilità di tornare sul mercato per comprare un attaccante. I blaugrana hanno sondato diversi profili, fra i quali sembra spiccare quello di Martin Braithwaite, esperto bomber del Leganes con un passato in Francia e nella Serie B inglese. Braithwaite ha una clausola di 20 milioni e il Leganes sembra intenzionato a farla valere. In caso di arrivo, l’attaccante potrà giocare solo in campionato.

