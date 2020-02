Suarez ko, Dembele operato e fuori altri 6 mesi, il Barcellona si ritrova con l’attacco contato. Per far fronte a tale emergenza, i blaugrana hanno chiesto alla Liga la possibilità di riaprire il mercato per acquistare un attaccante di scorta. Non sarà certo un colpo importante, ma una soluzione a breve termine per far fronte al finale di stagione. Il vero colpo i catalani vogliono effettuarlo in estate. Il sogno, secondo la stampa spagnola, resta Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter ha una clausola di 111 milioni ed uno stipendio da 1.5, cifre non impossibili da sostenere per il Barca. Inoltre ha in Leo Messi, suo connazionale, lo sponsor principale per la trattativa.

