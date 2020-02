Pistoia Corse, l’Automobile Club Pistoia ed i propri partner annunciano che l’evento AUTOEXPO’ 2020, il salone espositivo per auto e moto previsto per questo fine settimana ed allestito a Pistoia nell’area espositiva “La Cattedrale – Area ex Breda” – Pistoia Fiere viene annullato.

La decisione è stata presa – a titolo precauzionale – nella mattina odierna, insieme alle autorità cittadine preposte, a seguito degli accadimenti a livello nazionale oltre che seguendo le istruzioni recentemente emanate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica per il COVID-2019 (CoronaVirus).

Pistoia Corse a ACI Pistoia si attiveranno per cercare di individuare una nuova data ad Autoexpo’ 2020 non appena l’emergenza nazionale sarà rientrata. Essendo la situazione adesso in divenire non è ovviamente possibile, nell’immediato, pensare ad una collocazione temporale dell’evento.

