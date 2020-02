Si sta giocando in questi minuti la finale degli Australian Open, primo Slam della stagione. Dominic Thiem si trova davanti un Novak Djokovic che non sembra essere al meglio della sua condizione. Dopo aver vinto il primo set il tennista serbo ha perso il secondo e si trova 5-1 sotto al terzo set.

Come detto, sembra proprio che Djokovic non stia bene, tanto che il numero 2 al mondo ha chiesto l’intervento del fisioterapista durante il cambio di campo sul 4-1 nel terzo set. Un po’ di crampi, una stanchezza accumulata dopo le due settimane di torneo, Djokovic sembra vagare per il campo senza forze. Condizioni non ottimali dunque per Nole, con Thiem che non si sta facendo distrarre, anzi.

