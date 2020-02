Diciassettesimo Slam della propria carriera, tra cui otto Australian Open, a conferma di come il cemento di Melbourne resti il suo preferito. Novak Djokovic stende Thiem in finale e si guadagna di nuovo la vetta della classifica ATP, superando Nadal grazie al successo ottenuto oggi contro l’austriaco.

Una giornata speciale per Nole, che nel post gara ha voluto porre l’accento su una situazione particolare: “vorrei iniziare congratulandomi con Thiem per un torneo straordinario: è stato un match fantastico, ci sei andato vicinissimo e sono certo che vincerai più di uno Slam in futuro. Grande rispetto al suo team e alla sua famiglia, siete delle persone speciali, siete sempre educati nei miei confronti e vi auguro un in bocca al lupo. Ringrazio anche il mio team, mio fratello è qui: ti ringrazio per essere venuto qui e aver passato del tempo con me. Ci sono state tante cose devastanti in questo inizio di 2020 tra incidenti, conflitti nel mondo e una persona che era importante per me, Kobe Bryant, se ne è andata: è un messaggio, bisogna ricordarsi che bisogna stare uniti, state vicini alle persone che vi vogliono bene. Noi facciamo del nostro meglio per giocare ma ci sono cose più importanti in giro per il mondo ed è importante esserne consapevoli”.

Djokovic ha poi proseguito: “voglio ringraziare le persone che giorno dopo giorno sono venute qui a seguire il torneo e a incoraggiare i giocatori. Ringrazio i raccattapalle, avete fatto un lavoro pazzesco. Ci sono tante persone che lavorano, le ringrazio tutte: mettete insieme uno spettacolo straordinario, questo è il mio campo preferito e sono fortunato a poter avere ancora tra le braccia questo trofeo. Grazie mille a tutti”.

