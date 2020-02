812.174 spettatori. Numeri da urlo quelli degli Australian Open 2020, numeri che hanno letteralmente stracciato ogni record. Nella passata edizione il torneo di Melbourne aveva posto l’asticella molto in alto, con ben 780 mila presenze, ma quest’anno gli organizzatori del torneo possono essere ancor più contenti del loro lavoro. Il numero sopracitato, non è soltanto un record per quanto concerne gli Australian Open, ma si tratta del numero di spettatori più elevato per un torneo di tennis nella storia di questo splendido sport. Complimenti dunque agli organizzatori che con la loro precisione maniacale hanno fatto sì che tutto sia stato perfetto.

