Felix Auger-Aliassime ha perso ieri la finale del torneo di Marsiglia contro un ottimo Stefanos Tsitsipas, più avanti rispetto al canadese nel processo di crescita tennistica. Auger-Aliassime è balzato alle cronache in questo day after sopratutto per una statistica non proprio lodevole. Il canadese ha infatti giocato 5 finali ATP perdendole tutte, senza mai vincere neanche un set.

Dando un commento superficiale a quanto accaduto, potrebbe essere vista come una macchia davvero molto negativa per Felix, che forse sente un po’ il peso delle finali. In realtà però va sottolineato un altro aspetto, 5 finali ATP all’età di 19 anni non sono affatto male! Auger-Aliassime va bacchettato per le 5 sconfitte, oppure bisogna complimentarsi per essere già a questo livello alla sua giovane età? Noi siamo più pendenti verso la seconda ipotesi, nonostante qualche difficoltà incontrata durante il corso del torneo Auger-Aliassime ha sempre lottato col coltello tra i denti, raggiungendo l’atto finale e perdendo infine contro un grande avversario. Insomma, bravo Felix, per sfatare questo tabù di certo ci sarà tempo.

