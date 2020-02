Niente da fare per Paolo Lorenzi al torneo ATP di Santiago: il tennista italiano ha ceduto al suo rivale, il cileno Tabilo, wild card, in due set al primo turno del torneo in corso sui campi in terra battuta della città del Cile.

Tabilo, davanti al suo pubblico di casa, ha trionfato col punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 36 minuti di gioco, eliminando dai giochi Paolo Lorenzi e volando agli ottavi di finale.

