Si interrompe al primo turno l’avventura di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Santiago del Cile, l’azzurro esce subito di scena all’esordio dopo la sconfitta subito contro Dellien. Il boliviano non lascia scampo al proprio avversario, superandolo non senza fatica in tre set, con il risultato di 6-3, 1-6, 6-3 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Niente da fare dunque per Cecchinato, che fallisce così l’assalto agli ottavi di finale, dove ci andrà invece Dellien che sfiderà il vincitore del match tra Barrios e Taberner.

