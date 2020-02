Buona la prima per Salvatore Caruso all’esordio nell’ATP di Santiago. Il tennista siciliano, esattamente numero 100 della classifica mondiale maschile, ha sconfitto in 1 ora e 20 minuti Jozef Kovalik, slovacco numero 120 del ranking ATP. Caruso si è imposto in due set, vinti con semplicità con il punteggio di 2-6 / 3-6. Agli ottavi di finale Salvatore Caruso affronterà Federico Delbonis.

