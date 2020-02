ATP Rotterdam alle porte, con due azzurri ai nastri di partenza. Si tratta di Jannik Sinner e Fabio Fognini, il quale ha saltato il torneo di Montpellier per godersi un po’ la famiglia, prima di tornare in campo in Olanda. La testa di serie numero 1 Medvedev se la vedrà con Pospisil, il Fogna avrà invece l’insidioso ostacolo Khachanov al primo turno. Per il giovane Sinner invece ci sarà Albot nell’incontro d’esordio, di seguito tutto il tabellone del torneo.

ATP Rotterdam, il tabellone

Daniil Medvedev (1)-Vasek Pospisil (SE)

Filip Krajinovic-Tallon Griekspoor (wc)

Alexander Bublik-Qualifier

Nikoloz Basilashvili-Andrey Rublev (7)

Gaël Monfils (3)-Joao Sousa

Gilles Simon-Qualifier

Daniel Evans-Qualifier

Karen Khachanov-Fabio Fognini (5)

Roberto Bautista Agut (6)-Qualifier

Adrian Mannarino-Pablo Carreno Busta

Jannik Sinner (wc)-Radu Albot

Robin Haase (wc)-David Goffin (4)

Denis Shapovalov (8)-Grigor Dimitrov

Felix Auger-Aliassime-Jan-Lennard Struff

Aljaz Bedene-Benoit Paire

Hubert Hurkacz-Stefanos Tsitsipas (2)

Valuta questo articolo