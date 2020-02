ATP Rotterdam, Jannik Sinner passa al secondo turno del torneo senza neanche scendere in campo. L’incontro che sarebbe dovuto andare in scena alle ore 11 di questa mattina, non si disputerà a causa del ritiro di Albot, avversario al primo turno di Jannik.

Qualche problema fisico, ancora non del tutto noto, ha costretto Albot a ritirarsi ancor prima di scendere in campo, lasciando strada libera all’azzurro che dunque passa al secondo turno. Adesso Sinner attende di conoscere il proprio avversario che verrà fuori dalla sfida tra David Goffin e Robin Haase che si affronteranno quest’oggi.

