Dopo il successo sul cemento di Montpellier, Gael Monfils avanza spedito anche in quel di Rotterdam. In Olanda, il tennista francese, attuale numero 9 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto il connazionale Gilles Simon (numero 57 ATP) in 1 ora e 32 minuti di gioco. Monfils ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4, ripetendosi nel secondo con un netto 6-1 che gli ha aperto le porte dei quarti di finale.

