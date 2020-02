ATP Rotterdam, il viaggio olandese di Fabio Fognini è già terminato, anche a causa di un piccolo problemino alla gamba sinistra. Il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno del torneo olandese da Karen Khachanov, il quale ha vinto con merito il match odierno contro il Fogna. Come detto, il russo è stato superiore ed ha portato a casa il match senza grandi patemi. Un doppio 6-3 per Khachanov, una delusione per Fognini dal quale di certo ci si attendeva qualcosa più di un primo turno. Fabionei giorni scorsi aveva lamentato una scarsa giocabilità delle palline in quel di Rotterdam, forse anche questo ha influito sulla sconfitta. Adesso il russo Khachanov se la vedrà con Evans al secondo turno del torneo.

