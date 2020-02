ATP Rotterdam, Jannik Sinner ha superato il primo turno del torneo senza giocare, a causa del ritiro di Albot ancor prima di scendere in campo. Il tennista azzurro affronterà al secondo turno il temibile belga Goffin, il quale oggi ha vinto il proprio incontro di primo turno contro Haase, olandese padrone di casa. Un match non certo semplice per Goffin, il quale l’ha spuntata solo al terzo set col punteggio di 3-6 7-6 6-4. Dunque adesso ostacolo tosto per Sinner, il giovane azzurro dovrà giocare un gran match per approdare al terzo turno.

Valuta questo articolo