Esordio vincente per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Rio de Janeiro: il tennista italiano numero 52 al mondo ha trionfato nella notte al primo turno del torneo in corso sui campi in terra della città brasiliana.

Sonego ha trionfato dopo due ore e 54 minuti col punteggio di 6-1, 5-7, 6-4, contro l’argentino Mayer, staccando il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà Lajovic.

Esordio amaro invere per Gaio: il numero 127 del ranking ATP ha ceduto al portoghese Domingues in due set dopo un’ora e 46 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4, venendo subito eliminato dal torneo.

