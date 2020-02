Ha dovuto faticare, Dominic Thiem per superare il primo turno del torneo ATP di Rio de Janeiro. Il tennista austriaco, numero 4 del ranking mondiale ha lottato fino al terzo set contro il padrone di casa Meligeni Rodrigues Alves, per un posto agli ottavi di finale del torneo in corso sui campi in terra della città brasiliana.

Il brasiliano numero 341 al mondi ha messo in difficoltà Thiem, mandandolo al terzo set, ma l’esperienza dell’austriaco ha prevalso. Il match è terminato dopo due ore e 5 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 4-6, 6-1. Thiem agli ottavi sfiderà Munar.

