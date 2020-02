ATP Rio de Janeiro, dopo che Gianluca Mager ha giocato un quarto di finale dalle mille emozioni spezzettato in due atti e poi vinto contro Dominic Thiem, in semifinale sembra si stiano rivivendo gli stessi identici passaggi.

L’incontro di questa notte del nostro Gianluca contro l’ungherese Balazs è stato infatti dapprima spostato di qualche ora, poi sempre a causa della pioggia è stato interrotto a tarda notte sul punteggio di 7-6 in favore dell’azzurro e 3-3 al secondo set. Mager dunque ad un passo dalla finale, ma dovrà ancora soffrire per raggiungere il suo sogno. Stesso discorso vale per l’altra semifinale, nella quale Coric è sotto 6-4 4-4 contro Garin prima dello stop a causa della pioggia.

