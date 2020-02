ATP Rio de Janeiro, Mager sta giocando un incontro spalmato su più giorni contro Thiem. Un quarto di finale importantissimo per la carriera dell’azzurro, sospeso con Mager in vantaggio di un set sul numero 4 al mondo. Durante l’incontro c’è stato un episodio alquanto esilarante in campo, con Mager che ha abbattuto il giudice di sedia con un rovescio non proprio ortodosso. Il servizio di Thiem ha buttato l’azzurro fuori dal campo e quest’ultimo ha colpito male di rovescio andando a prendere in pieno l’arbitro dell’incontro. Risate generali in campo, per fortuna nessuno si è fatto male, ecco il video di quanto accaduto.

Who says tennis isn’t a contact sport? 🤕 Watch the @RioOpenOficial live on @TennisTV pic.twitter.com/ksQRT0cOrR — ATP Tour (@atptour) February 22, 2020

