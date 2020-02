Dopo il roboante successo su Dominic Thiem, Gianluca Mager non smette di sognare. Il tennista italiano, attuale numero 128 del ranking mondiale maschile, ha vinto anche l’incontro della semifinale dell’ATP di Rio de Janeiro che lo vedeva opposto all’ungherese Attila Balasz, numro 106 della classifica ATP. Dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7-4, Gianluca Mager ha perso il secondo parziale con il punteggio di 4-6. Decisivo il terzo periodo di gioco nel quale il tennista italiano ha recuperato un break di svantaggio ma non è riuscito a sfruttare un match point sul 6-5. Decisivo il tie-break nel quale Gianluca Mager si è imposto 7-2.

