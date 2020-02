Niente da fare per Roberto Marcora nei quarti di finale del torneo ATP di Pune, il tennista italiano cede in due set all’australiano Duckworth, uscendo definitivamente di scena.

Una prestazione sicuramente non all’altezza di quella sfornata agli ottavi contro Benoit Paire, eliminato contro ogni pronostico. Marcora questa volta si arrende in due set con il punteggio di 6-3/7-6, permettendo così al proprio avversario di volare in semifinale, dove troverà il vincente del match tra Kwon e Gerasimov.

