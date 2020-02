Destini diversi per i due italiani impegnati sul cemento dell’ATP di Pune. Paolo Lorenzi è stato sconfitto in due set dal bielorusso Egor Gerasimov (n°90 ATP). Il tennista romano si è arreso in 1 ora e 13 minuti con il punteggio di 2-6 / 3-6. Sorride invece Roberto Marcora. Il nativo di Busto Arsizio, attuale numero 174 del mondo, ha avuto la meglio su Lukas Rosol staccando il pass per gli ottavi di finale dopo due set conclusi con il punteggio di 3-6 / 2-6.

