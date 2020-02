Thomas Fabbiano è stato eliminato al primo turno del torneo di Pune, in India. Il tennista azzurro non è di fatto mai stato in partita quest’oggi contro il giapponese Sugita, prendendo una sonora batosta nel punteggio. Un 6-3 6-0 abbastanza netto in favore di Sugita, il quale proseguirà dunque il suo percorso nel torneo di Pune. Thomas Fabbiano torna invece a casa anzitempo, l’azzurro dovrà salire di livello nelle prossime settimane dopo questo torneo molto complicato. Adesso Sugita affronterà il vincente dell’incontro tra Nagal e Troicki.

