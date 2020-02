Andreas Seppi continua inesorabile la sua avanzata nel tabellone del torneo ATP di New York, il tennista italiano non lascia scampo nemmeno a Thompson, staccando così il pass per la semifinale.

Una partita iniziata male ma finita alla grande per l’azzurro, riuscito a ribaltare lo svantaggio iniziale e a chiudere con il risultato di 6-7, 6-4, 6-1 dopo due ore e sedici di partita. Nel prossimo turno Seppi se la vedrà con Jung, che ha steso Opelka anche lui in rimonta dopo tre set durissimi.

Valuta questo articolo