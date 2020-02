Andreas Seppi supera il primo turno del torneo ATP di New York, il tennista azzurro non lascia scampo al bosniaco Dzumhur, avanzando così in tabellone. Una vittoria sofferta per il numero 98 del ranking mondiale, abile ad imporsi con il risultato di 6-3, 1-6, 7-6 dopo due ore e otto minuti di gioco. Nel prossimo turno, Seppi se la vedrà con il vincitore del match tra Johnson e Sandgren, con cui si giocherà l’accesso ai quarti di finale.

