Si conclude al secondo turno il cammino di Paolo Lorenzi nell’ATP di New York. Il tennista italiano, numero 116 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto dal serbo Miomir Kecmanovic in 1 ora e 15 minuti di gioco. Kecmanovic, numero 54 al mondo, si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 / 6-3.

