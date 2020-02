Un Australian Open da protagonista ed ora tante aspettative da confermare per Tennys Sandgren. Il tennista americano ha un po’ deluso all’esordio nel torneo di casa in quel di New York, sconfitto dal connazionale Johnson 7-6 al terzo set di un match molto combattuto. L’incontro è stato guardato con attenzione dall’azzurro Andreas Seppi, dato che proprio Johnson sarà adesso il suo prossimo avversario al secondo turno del torneo. Dunque Sandgren in lieve flessione dopo lo splendido torneo di Melbourne nel quale ha fatto fuori sia Berrettini che Fognini.

