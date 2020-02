Esordio positivo per Paolo Lorenzi al torneo ATP di New York: il tennista italiano ha trionfato in rimonta al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense. Il numero 116 al mondo ha mandato al tappeto il serbo Petrovic, dopo due ore e 3 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-4, 6-0 e agli ottavi di finale farà i conti con Kecmanovic.

