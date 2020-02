Si ferma ad un passo dal trionfo il cammino di Andreas Seppi nell’ATP di New York. Il tennista italiano, numero 80 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in due set nella finale del torneo americano da Kyle Edmund. Il tennista britanicco, attuale numero 45 della classifica ATP, si è imposto in 1 ora e 21 minuti con il punteggio di 5-7 / 1-6.

