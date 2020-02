Il giovane 23enne Ymer ha vinto l’incontro di primo turno nel torneo ATP di Montpellier contro il nostro Jannik Sinner. Inutile girarci attorno, oggi ci si aspettava qualcosa in più dall’altoatesino, sconfitto 6-4 6-3 al termine di un match condito da troppi errori. Sopratutto nel secondo set Sinner ha avuto diverse chance di allungare dopo aver conquistato per due volte il break ai danni di Ymer. Jannik si è trovato avanti 2-0 prima e 3-1 poi, ma in entrambi i casi non è riuscito a staccare l’avversario, il quale ha chiuso sul 6-3 volando al turno successivo. Un avvio a rilento di 2020 per Sinner, il quale adesso dovrà risollevarsi partendo dalla prossima settimana, quando Jannik sarà impegnato in quel di Rotterdam.

Valuta questo articolo