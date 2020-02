Sorteggiato il tabellone del torneo ATP di Montpellier, al quale ha dato forfait Fabio Fognini, ci sarà invece Jannik Sinner, pronto a tornare in campo dopo aver superato il suo primo turno in carriera in uno Slam agli Australian Open.

Ebbene, nel torneo francese la testa di serie numero 1, che usufruirà di un bye, è Gael Monfils, uomo da battere del torneo assieme a Goffin. Sinner proverà a dire la sua partendo dal primo turno nel quale affronterà Ymer in un incontro molto equilibrato. Sulla sua strada l’altoatesino potrebbe trovare la testa di serie numero 7 Krajinovic, anch’esso già promosso al secondo turno grazie ad un bye. Di seguito l’intero tabellone del torneo.

