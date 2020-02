E’ Gael Monfils il primo finalista del torneo ATP di Montpellier. Il francese numero 9 del ranking ATP ha mandato al tappeto il serbo Krajinovic in due set nella sfida di oggi sul campo in cemento della città francese. Il match è durato un’ora e 24 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-2, staccando il pass per la finalissima di domani, nella quale farà i conti col vincitore della sfida tra Goffin e Pospisil.

