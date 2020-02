Era il favorito della vigilia e ha rispettato le attese. Gael Monfils raccoglie gli applausi del pubblico di casa trionfando sul cemento dell’ATP di Montpellier. Il tennista francese si impone in finale sul numero 132 al mondo, Vasek Pospisil, in 1 ora e 34 minuti di gioco, vincendo l’incontro in due set conclusi con il punteggio di 7-5 / 6-3.

