David Goffin non rispetta il pronostico. Il tennista belga, numero 10 della classifica mondiale maschile, era dato per favorito alla vigilia della semifinale di Montpellier che lo vedeva opposto a Vasek Pospisil, numero 132 al mondo. Il cemento francese ha dato però un altro verdetto. Goffin è stato sconfitto in tre set conclusi con il punteggio di 6-3 / 1-6 / 7-5.

