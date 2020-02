Servono 2 ore e 3 minuti di gioco a Gael Monfils per staccare il pass che vale i quarti di finale dell’ATP di Montpellier. Il tennista francese non ha avuto vita facile sul cemento di casa contro Adrian Mannarino in un derby transalpino senza esclusione di colpi. Monfils, numero 9 al mondo e prima testa di serie del torneo, si è imposto con il punteggio di 4-6 / 6-1 / 6-4.

