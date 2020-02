Stefanos Tsitsipas stacca il pass per la semifinale del torneo ATP di Marsiglia, il tennista greco supera agevolmente i quarti, stendendo in due set il canadese Pospisil. Tutto semplice per il numero 6 del ranking mondiale, che si impone con il punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno Tsitsipas se la vedrà con il kazako Bublik, che ha superato in tre set Shapovalov.

