Bastano appena 69 minuti a Stefanos Tsitsipas per staccare il pass valevole per la finale dell’ATP di Marsiglia. Il tennista greco, numero 6 del ranking mondiale maschile e testa di serie numero 2 del torneo francese, si è imposto in due set con il punteggio di 5-7 / 3-6 su Alexander Bublik. In finale Tsitsipas affronterà il vincitore della semifinale fra Simon e Auger-Aliassime.

