ATP Marsiglia, nella giornata di ieri il nostro Jannik Sinner ha giocato un grande match contro Gombos, vincendo in due set nonostante le difficoltà derivanti da una lunga sosta a causa di un allarme che non smetteva di suonare.

Adesso, al secondo turno del torneo, la difficoltà dell’impegno per Jannik crescerà in maniera esponenziale, dato che si troverà di fronte uno dei più forti tennisti al mondo. Stiamo parlando della testa di serie numero 1 del torneo di Marsiglia, quel Daniil Medvedev che nella passata stagione si è imposto ad altissimo livello a suon di vittorie. Ebbene, sarà un banco di prova molto importante per Sinner, il quale deve misurarsi con tennisti più forti ed esperti di lui per poter accrescere il proprio bagaglio d’esperienza e maturare più in fretta. L’incontro è stato momentaneamente programmato alle 11, ma potrebbe subire spostamenti nella giornata di domani. Dunque occhio a non perdersi uno dei match più interessanti della settimana per i nostri colori.

