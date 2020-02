Dopo il ritiro dal doppio di Rotterdam, Fabio Fognini è stato costretto ad annunciare un altro forfait. Il tennista di Arma di Taggia non giocherà l’ATP di Marsiglia a causa di un problema fisico. Fognini ha annunciato la propria cancellazione dal torneo transalpino con un messaggio social: “sono dispiaciuto di dovermi cancellare dal torneo di Marsiglia della prossima settimana. Il mio polpaccio sinistro è ancora infortunato. Spero di recuperare in tempo per Dubai“.

